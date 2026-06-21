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«Повод для гордости». Бробби и Гакпо — о повторении рекорда Роббена и ван Перси на ЧМ

«Повод для гордости». Бробби и Гакпо — о повторении рекорда Роббена и ван Перси на ЧМ
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Нападающие сборной Нидерландов Брайан Бробби и Коди Гакпо поделились эмоциями после того, как оформили по дублю в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года со Швецией (5:1). Они стали первыми нидерландцами с 2014 года, кому удалось забить по два мяча в одной игре мирового первенства, повторив достижение Арьена Роббена и Робина ван Перси.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 20:00 МСК
Нидерланды
Окончен
5 : 1
Швеция
1:0 Бробби – 5'     2:0 Бробби – 17'     3:0 Гакпо – 47'     4:0 Гакпо – 54'     4:1 Эланга – 59'     5:1 Саммервилл – 89'    

«Я не знал об этом, но очень горжусь. Робин ван Перси и Арьен Роббен — легенды в Нидерландах. Быть упомянутым рядом с ними — это повод для гордости и для меня, и для команды», — приводит слова Бробби FIFA.

Гакпо добавил: «Хороший список, чтобы в него попасть. Роббен и ван Перси — а теперь Брайан и я. Определённо есть чем гордиться». Футболист вспомнил, как 15-летним смотрел легендарный матч Нидерландов с Испанией в 2014 году, тогда нидерландцы победили со счётом 5:1, и отметил, что теперь сам создаёт воспоминания для нового поколения болельщиков.

Бробби впервые вышел в стартовом составе на турнире и отличился на пятой и 17-й минутах. Гакпо, оформивший первый дубль на ЧМ-2026, также ассистировал Бробби в первом голе. Теперь на его счету пять голов в семи матчах чемпионатов мира.

Сборная Нидерландов с четырьмя очками возглавляет группу F. Следующий матч команда проведёт 26 июня с Тунисом.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 02:00 МСК
Тунис
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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