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Колыванов: без сборной России неинтересно смотреть ЧМ-2026, хочется болеть за свою команду

Колыванов: без сборной России неинтересно смотреть ЧМ-2026, хочется болеть за свою команду
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Известный экс-футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов признался, что не пристально следит за матчами группового этапа чемпионата мира – 2026.

«Смотрел не все ночные матчи чемпионата мира. Видел только игру Аргентины и Алжира. Без России неинтересно смотреть этот турнир. Всегда хочется болеть за свою команду. Всё самое интересное начнётся с 1/8 финала. Сейчас есть отдельные матчи, которые неплохо смотрятся. Но на турнире играют несколько команд достаточно среднего уровня. Не особо за ними наблюдаю», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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