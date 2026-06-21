«Снимают даже волосы в носу». Нагельсман поддержал позицию Тухеля по фотографам на ЧМ

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поддержал Томаса Тухеля, возглавляющего сборную Англии, который ранее пожаловался на фотографов на чемпионате мира 2026 года, близко снимающих тренерский штаб перед началом матчей, из-за чего трудно увидеть, как футболисты исполняют национальный гимн.

«Не знаю, можем ли мы действительно жаловаться, но я согласен с Томасом Тухелем. Исполнение национального гимна — очень трогательный момент. Это возможность установить связь с игроками. Во время матчей Бундеслиги или Лиги чемпионов перед скамейками запасных тоже стоят фотографы, но здесь они действительно очень близко. Мне кажется, что их огромные объективы фотографируют даже волоски в моём носу с расстояния в сантиметр», — приводит слова Нагельсмана RMC Sport.

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