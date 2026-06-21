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«Снимают даже волосы в носу». Нагельсман поддержал позицию Тухеля по фотографам на ЧМ

«Снимают даже волосы в носу». Нагельсман поддержал позицию Тухеля по фотографам на ЧМ
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поддержал Томаса Тухеля, возглавляющего сборную Англии, который ранее пожаловался на фотографов на чемпионате мира 2026 года, близко снимающих тренерский штаб перед началом матчей, из-за чего трудно увидеть, как футболисты исполняют национальный гимн.

«Не знаю, можем ли мы действительно жаловаться, но я согласен с Томасом Тухелем. Исполнение национального гимна — очень трогательный момент. Это возможность установить связь с игроками. Во время матчей Бундеслиги или Лиги чемпионов перед скамейками запасных тоже стоят фотографы, но здесь они действительно очень близко. Мне кажется, что их огромные объективы фотографируют даже волоски в моём носу с расстояния в сантиметр», — приводит слова Нагельсмана RMC Sport.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
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