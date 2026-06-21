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«Пиво по $ 25». Российский болельщик на ЧМ-2026 рассказал о ценах в Мексике и США

«Пиво по $ 25». Российский болельщик на ЧМ-2026 рассказал о ценах в Мексике и США
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Российский болельщик Дмитрий Прусов, посетивший чемпионат мира 2026 года, рассказал о ценах в Мексике и США, принимающих матчи мирового первенства.

«Цены на билеты просто запредельные. Это рекорд ценообразования чемпионатов мира. Например, самый дешёвый билет на матч открытия стоил $1400. Люди шли, говоря такие слова, что живём один раз. За эти деньги можно купить плазму 100 дюймов диагональю и смотреть её с друзьями неделю (смеётся). Однако ничего не остановило — сходили на открытие. На остальные матчи цены варьируются по-разному. Есть по $200-250. Третьей категории билеты стоят по $400. На вторичном рынке цены летают по $800. Это я говорю про билеты в Мексике.

Из США отзывы, что пёстро и очень контрастно. На каких-то стадионах пиво по $25, а на каких-то по 8. Конечно, в США гораздо дороже проводить время. Отзывы оттуда, что всё дороже раза в три, чем в Мексике. Непривычно для нас. Пиццы там стоит по $30, парковка — 400 баксов. То есть нужно заплатить такие деньги, чтобы поставить машину у стадиона. Это любопытное ценообразование», — сказал Прусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
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