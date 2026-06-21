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Романо: «Манчестер Сити» и Родри далеки от соглашения по новому контракту

Романо: «Манчестер Сити» и Родри далеки от соглашения по новому контракту
Родри
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«Манчестер Сити» продолжает переговоры с полузащитником Родри о новом контракте, но стороны пока далеки от компромисса. Клуб сделал предложение в мае, однако детали возможного соглашения не раскрываются.

«Переговоры идут, но на данный момент стороны далеки от соглашения. Времени достаточно — ещё год до истечения контракта. Но каковы на данный момент условия нового контракта для Родри, пока неясно. Это значит, что между сторонами всё ещё есть значительное расхождение, и, безусловно, финансовые условия, а также личные обстоятельства могут оказать влияние на ситуацию. Говоря о будущем Родри, важно заметить, что нет никаких гарантий, что оно решится этим летом. Он может остаться в «Манчестер Сити» на один сезон, а затем в 2027 году покинуть клуб бесплатно. Это одна из возможностей, которую следует учитывать», — сказал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо на своём YouTube-канале.

Контракт Родри с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года. 29-летний испанец перешёл в клуб из «Атлетико» летом 2019 года за €70 млн. В минувшем сезоне он провёл 37 матчей во всех турнирах, забил два гола и одну голевую передачу. В настоящий момент Родри выступает за сборную Испании на чемпионате мира 2026 года, где его команда сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0) в первом туре. Второй матч с Саудовской Аравией состоится 21 июня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Не начался
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