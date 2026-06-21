Российский болельщик на ЧМ-2026: для мексиканцев русские как братья

Российский болельщик Дмитрий Прусов, посетивший чемпионат мира 2026 года, рассказал об отношении мексиканцев к русским людям, приехавшим на мировое первенство.

«Полный восторг! То есть русских в Мексике невероятно любят. Для мексиканцев русские как братья. Каждый раз они подходят к россиянам и просят сфотографироваться: «Ruso, Ruso!» У них очень много добрых воспоминаний с чемпионата мира в России. Периодически встречаем мексиканцев, которые подтверждают, что были на нашем мундиале. Есть одна семья, которая была в Москве, — случайно столкнулись с ними и на протяжении прошедших восьми лет поддерживали отношения. Пригласили нас в гости — очень богатая мексиканская семья. Очень весёлые ребята!» — сказал Прусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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