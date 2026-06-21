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В «Комо» отказались покупать Нико Паса за € 60 млн – Ди Марцио

В «Комо» отказались покупать Нико Паса за € 60 млн – Ди Марцио
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Итальянский «Комо» отклонил предложение мадридского «Реала» по выкупу 21-летнего полузащитника Нико Паса за € 60 млн. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, «сливочные» предлагали итальянскому клубу приобрести игрока, сохранив за собой право обратного выкупа за € 80 млн. Однако «Комо» отказали испанцам, приняв во внимание желание игрока продолжить карьеру в Серии А.

Теперь «Реал» планирует активировать опцию обратного выкупа Нико Паса. Сообщается, что представители «Комо» прибудут в Мадрид для переговоров в ближайшее время.

В минувшем сезоне Нико Пас провел 40 матчей за итальянскую команду, забил 13 мячей и оформил восемь ассистов. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 80 млн.

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