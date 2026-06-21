Нагельсман: «Барселона» идеально развивается при Флике, им немного не повезло в ЛЧ

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился мнением о работе соотечественника Ханс-Дитера Флика в «Барселоне».

Флик возглавил сине-гранатовых летом 2024 года. За два сезона «Барселона» дважды выиграла чемпионат Испании, но вылетала из Лиги чемпионов.

«В Германии много великих тренеров, например, Клопп и Ханси… Я думаю, что «Барселона» развивается в идеальном направлении под руководством Ханси.

Ему немного не повезло в Лиге чемпионов: они получили красную карточку, и после этого стало сложнее выйти в следующий раунд. Но они снова выиграли Ла Лигу и провели действительно очень сильный сезон.

Что касается обсуждения некоторых тактических аспектов, я не уверен, что Ханси захочет, чтобы я это делал, поскольку что-то он может держать как секрет», — приводит слова Нагельсмана Sport.es.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: