Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нагельсман: «Барселона» идеально развивается при Флике, им немного не повезло в ЛЧ

Нагельсман: «Барселона» идеально развивается при Флике, им немного не повезло в ЛЧ
Комментарии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился мнением о работе соотечественника Ханс-Дитера Флика в «Барселоне».

Флик возглавил сине-гранатовых летом 2024 года. За два сезона «Барселона» дважды выиграла чемпионат Испании, но вылетала из Лиги чемпионов.

«В Германии много великих тренеров, например, Клопп и Ханси… Я думаю, что «Барселона» развивается в идеальном направлении под руководством Ханси.

Ему немного не повезло в Лиге чемпионов: они получили красную карточку, и после этого стало сложнее выйти в следующий раунд. Но они снова выиграли Ла Лигу и провели действительно очень сильный сезон.

Что касается обсуждения некоторых тактических аспектов, я не уверен, что Ханси захочет, чтобы я это делал, поскольку что-то он может держать как секрет», — приводит слова Нагельсмана Sport.es.

Материалы по теме
«Реал» и «Барселона» заинтересованы в игроке сборной Германии ценой € 60 млн — TEAMtalk

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android