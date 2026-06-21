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Колыванов: Турция разочаровала на ЧМ-2026 — казалось, что могут преподнести сюрприз

Колыванов: Турция разочаровала на ЧМ-2026 — казалось, что могут преподнести сюрприз
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Известный экс-футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов высказался о неудачном выступлении сборной Турции по футболу на чемпионате мира – 2026. В 1-м туре группового этапа турки проиграли Австралии 0:2, во 2-м — Парагваю 0:1. По итогам этих двух матчей сборная Турции досрочно потеряла шансы на выход из группы.

«Турки разочаровали на чемпионате мира. Проиграли два первых матча. Хотя у них достаточно сильные игроки. Казалось, что могут преподнести какой-то сюрприз. Но не забили и пропустили от Парагвая. Испанцы с португальцами тоже начали неудачно. Но чемпионат мира только набирает ход. Всё самое интересное нас ждёт впереди», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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