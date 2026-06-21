«ПСЖ» готов заплатить € 50 млн, чтобы перехватить трансферную цель «МЮ» — Caught Offside

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с покупкой крайнего нападающего «Вест Хэма» Крисенсио Саммервилла в качестве замены для вингера Маркуса Рашфорда. Однако препятствием способна стать цена на футболиста в размере £ 50 млн (€ 57,5 млн). Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, интерес к Саммервиллу также проявляет «ПСЖ». Парижский клуб готовит предложение в размере около £ 43 млн (€ 50 млн) за переход игрока сборной Нидерландов. Также французская команда может попытаться приобрести полузащитника «Вест Хэма» Матеуша Фернандеша. В таком случае в общей сложности за двух футболистов «ПСЖ» заплатит £ 130 млн (€ 150 млн).

В минувшем сезоне Саммервилл принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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