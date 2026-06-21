Тренер «Ювентуса» поддержал Йылдыза после провала сборной Турции на ЧМ-2026 – Tuttosport

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спалетти поддержал полузащитника сборной Турции Кенана Йылдыза после неудачного выступления его команды на чемпионате мира по футболу – 2026, сообщает Tuttosport.

По данным источника, Спалетти поговорил по телефону с Йылдызом, чтобы подбодрить игрока. Тренер посоветовал футболисту взять паузу, побыть с близкими и дать себе возможность полностью восстановиться — причем не только физически, но и ментально.

Ранее в сети стало вирусным видео, где Кенан Йылдыз не смог сдержать слёз после финального свистка. Напомним, Турция впервые за 24 года сыграла на чемпионате мира по футболу. Потерпев поражения от Австралии (0:2) и Парагвая (0:1) и потеряла шансы на выход в плей-офф за тур до конца группового этапа.