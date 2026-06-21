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Испания — Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 начнётся в 19:00 мск

Испания — Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 начнётся в 19:00 мск
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В воскресенье, 21 июня, состоится матч 2-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Испании и Саудовской Аравии. Команды будут играть на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Рафаэлом Клаусом (Бразилия). Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1-м туре Испания сыграла вничью с Кабо-Верде — 0:0, а Саудовская Аравия разошлась миром с Уругваем — 1:1. Во 2-м туре испанцы встретятся с саудовцами, а Уругвай сыграет с Кабо-Верде.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале турнира в Катаре в 2022 году обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь Чемпионата Мира по футболу 2026
Турнирная таблица Чемпионата Мира по футболу 2026
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