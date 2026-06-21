«Теперь знаем наш уровень». Швайнштайгер — о камбэке Германии в матче с Кот-д'Ивуаром

Бывший полузащитник сборной Германии, чемпион мира — 2014 Бастиан Швайнштайгер поделился мнением о матче немецкой национальной команды с Кот-д'Ивуаром (2:1) во 2-м туре группового этапа чемпионата мира — 2026. К 68-й минуте Германия уступала в счёте. Вышедший на замену нападающий Дениз Ундав оформил дубль.
«Кот-д'Ивуар был ожидаемо сильным соперником и продемонстрировал своё техническое мастерство и физическую силу. Замены оказались очень удачными для сборной Германии.
После великолепного паса от Нмечи Ундав забил победный гол. Теперь мы знаем, на каком уровне находимся. Поздравляю!» — написал Швайнштайгер на странице в социальной сети X.
Немецкая национальная команда досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира после победы в матче с Кот-д'Ивуаром.
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