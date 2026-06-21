Главный врач ЦСКА Безуглов рассказал о восстановлении Мойзеса после травмы

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов поделился информацией о восстановлении защитника Мойзеса после травмы. Бразильский футболист травмировал четырёхглавую мышцу бедра в матче 27-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (0:0), который состоялся 25 апреля. Из-за повреждения Мойзес пропустил оставшуюся часть сезона.

«Мойзес в отличном настроении и в хорошей форме приехал из Бразилии, проходит УМО. На первом сборе он будет работать с незначительными ограничениями, на втором, мы обоснованно на это надеемся, начнёт тренировки в общей группе», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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