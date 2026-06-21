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Главный врач ЦСКА оценил вероятность возвращения Акинфеева на поле к началу сезона

Главный врач ЦСКА оценил вероятность возвращения Акинфеева на поле к началу сезона
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Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов оценил шансы возвращения вратаря Игоря Акинфеева на поле после травмы. Голкипер получил повреждение в матче 23-го тура РПЛ с «Акроном» (2:1) и должен был вернуться в течение двух недель, но у него начался воспалительный процесс. Футболисту пришлось досрочно завершить сезон-2025/2026.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 5'     1:1 Дзюба – 60'     1:2 Круговой – 85'    

«Игорь Акинфеев продолжает восстановление с хорошей динамикой. Сборы он будет проводить с командой, но тренироваться — пока индивидуально. Вероятность, что Акинфеев будет готов к сезону, есть. Он сам настроен позитивно», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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