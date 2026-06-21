Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Инфантино приветствовал принцессу, болельщики убирали мусор. Фото победы Японии в матче ЧМ

Инфантино приветствовал принцессу, болельщики убирали мусор. Фото победы Японии в матче ЧМ
Комментарии

20 июня на стадионе ББВА в Мексике состоялся матч 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Туниса и Японии. В качестве главного арбитра выступил Иштван Ковач. Победу с разгромным счётом 4:0 одержали подопечные Хадзимэ Мориясу.

Лучшие кадры матча Тунис — Япония — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Уже на четвёртой минуте полузащитник Даити Камада открыл счёт. Форвард Аясэ Уэда удвоил преимущество японской команды на 31-й минуте. На 69-й минуте форвард Дзюня Ито забил третий мяч в ворота тунисской команды. А на 83-й минуте Аясэ Уэда оформил дубль и зафиксировал итоговый счёт.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Япония разнесла соперника в 1000-м матче чемпионатов мира! Разгром начался с гола пяткой
Япония разнесла соперника в 1000-м матче чемпионатов мира! Разгром начался с гола пяткой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android