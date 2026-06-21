Инфантино приветствовал принцессу, болельщики убирали мусор. Фото победы Японии в матче ЧМ

20 июня на стадионе ББВА в Мексике состоялся матч 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Туниса и Японии. В качестве главного арбитра выступил Иштван Ковач. Победу с разгромным счётом 4:0 одержали подопечные Хадзимэ Мориясу.

Лучшие кадры матча Тунис — Япония — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Уже на четвёртой минуте полузащитник Даити Камада открыл счёт. Форвард Аясэ Уэда удвоил преимущество японской команды на 31-й минуте. На 69-й минуте форвард Дзюня Ито забил третий мяч в ворота тунисской команды. А на 83-й минуте Аясэ Уэда оформил дубль и зафиксировал итоговый счёт.