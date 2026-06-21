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Испания — Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 началась

Испания — Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 началась
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В 19:00 мск стартовал матч 2-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Саудовской Аравии. Игра проходит на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). В качестве главного арбитра выступает Рафаэл Клаус (Бразилия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
2-й тайм
4 : 0
Саудовская Аравия
1:0 Ямаль – 10'     2:0 Оярсабаль – 21'     3:0 Оярсабаль – 24'     4:0 Аль-Тамбакти – 49'    

После 1-го тура сборная Испании набрала одно очко и располагается на второй строчке в турнирной таблице группы H. Саудовская Аравия также заработала одно очко и занимает третье место. В 3-м туре испанская национальная команда встретится с Уругваем (27 июня), а сборная Саудовской Аравии — с Кабо-Верде (27 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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