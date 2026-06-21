Шлоттербек с 13-й минуты матча с Кот-д'Ивуаром играл с болью из-за вывиха лодыжки — Bild

Защитник сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек получил вывих лодыжки через 13 минут после начала матча с Кот-д'Ивуаром (2:1) во 2-м туре группы E чемпионата мира — 2026. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, до перерыва Шлоттербек принимал обезболивающие, после чего его заменил Антонио Рюдигер. Ожидается, что в воскресенье, 21 июня, 26-летний защитник пройдёт МРТ-сканирование, которое позволит поставить точный диагноз.

После матча с Кот-д'Ивуаром главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман предположил, что у Шлоттербека повреждение медиальной коллатеральной связки в голеностопном суставе.

Подчёркивается, что защитник рискует пропустить оставшуюся часть чемпионата мира.

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