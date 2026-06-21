Полузащитник «Сочи» Кравцов близок к переходу в «Локомотив» на правах аренды

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов близок к переходу в «Локомотив» на правах аренды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Для этого полузащитник продлит контракт с «Сочи», после этого перейдёт в московский клуб. Также у полузащитника есть вариант с испанским «Кадисом».

Кравцов играет за «Сочи» с 2022 года. В минувшем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

Самые титулованные футбольные клубы России: