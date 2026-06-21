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Агент Кравцова подтвердил, что игрок «Сочи» ведёт переговоры с «Локомотивом»

Агент Кравцова подтвердил, что игрок «Сочи» ведёт переговоры с «Локомотивом»
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова, подтвердил, что игрок ведёт переговоры с «Локомотивом». Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что футболист близок к переходу в московский клуб на правах аренды.

«Пока сказать нечего. Интерес к Кравцову со стороны «Локомотива» действительно есть, но пока мы в переговорах», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Кравцов играет за «Сочи» с 2022 года. В минувшем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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