«Он учил меня русским словам». Рейс — о назначении Игдисамова главным тренером ЦСКА

Защитник ЦСКА Матеус Рейс рассказал о своём отношении к назначению Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера команды.

«Мне очень нравится Игдисамов. Ещё когда он присоединился к нам при Фабио Челестини, я сразу нашёл с ним контакт. Он учил меня русским словам, давал советы. Когда Дмитрий Игоревич стал главным тренером, я понял, что он очень любит ЦСКА. Клуб — у него в сердце. Уверен, он поможет нам добиться целей», — передаёт слова Рейса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

ЦСКА объявил о назначении Игдисамова на пост главного тренера 1 июня. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления ещё на два года. После увольнения Фабио Челестини Игдисамов исполнял обязанности главного тренера.

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