Романо: «Ливерпуль» готовит новое предложение по Диоманду после первого отказа

Полузащитник «РБ Лейпциг» Ян Диоманд хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно, и «Ливерпуль» предпринимает новую попытку его приобрести, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, немецкий клуб отклонил предложение «Ливерпуля» в размере € 90 млн плюс € 10 млн бонусами (общая сумма — € 100 млн). Отмечается, что «Лейпциг» рассчитывает сохранить 19‑летнего ивуарийца ещё на один сезон и готов отпустить его не менее чем за € 120 млн. Сам футболист предпочитает переход сейчас. Ожидается, что английский клуб в ближайшее время сделает новое предложение.

Диоманд в минувшем сезоне провёл 36 матчей, забил 13 голов и отдал девять голевых передач. Он находится в расположении сборной Кот‑д'Ивуара на чемпионате мира 2026 года и готовится к решающей игре третьего тура группового этапа против сборной Кюрасао.