Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романо: «Ливерпуль» готовит новое предложение по Диоманду после первого отказа

Романо: «Ливерпуль» готовит новое предложение по Диоманду после первого отказа
Ян Диоманд
Комментарии

Полузащитник «РБ Лейпциг» Ян Диоманд хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно, и «Ливерпуль» предпринимает новую попытку его приобрести, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, немецкий клуб отклонил предложение «Ливерпуля» в размере € 90 млн плюс € 10 млн бонусами (общая сумма — € 100 млн). Отмечается, что «Лейпциг» рассчитывает сохранить 19‑летнего ивуарийца ещё на один сезон и готов отпустить его не менее чем за € 120 млн. Сам футболист предпочитает переход сейчас. Ожидается, что английский клуб в ближайшее время сделает новое предложение.

Диоманд в минувшем сезоне провёл 36 матчей, забил 13 голов и отдал девять голевых передач. Он находится в расположении сборной Кот‑д'Ивуара на чемпионате мира 2026 года и готовится к решающей игре третьего тура группового этапа против сборной Кюрасао.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Кюрасао
Не начался
Кот-д'Ивуар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь Чемпионата Мира по футболу 2026
Турнирная таблица Чемпионата Мира по футболу 2026
Материалы по теме
«РБ Лейпциг» отклонил предложение «Ливерпуля» по Диоманду за € 100 млн — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android