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Защитник ЦСКА Рейс: надеюсь, Бразилия сможет выиграть чемпионат мира

Защитник ЦСКА Рейс: надеюсь, Бразилия сможет выиграть чемпионат мира
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Защитник ЦСКА Матеус Рейс поделился ожиданиями от выступления сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу 2026 года.

«Смотрел почти все матчи чемпионата мира, в основном следил, конечно, за Бразилией. Для нас, профессиональных футболистов, очень важно следить за большими соревнованиями, чтобы понимать уровень. Надеюсь, Бразилия сможет выиграть, но будет тяжело. Неймар — очень важный игрок для сборной. Важно было, чтобы он поехал, даже не полностью готовым. Надеюсь, он скоро вернётся», — передаёт слова Рейса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сборная Бразилии, набрав четыре очка, лидирует в своей группе на ЧМ. В матче 3-го тура группового этапа команда Карло Анчелотти встретится со сборной Шотландии 24 июня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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