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Потенциальный переход Шлоттербека в «Реал» может сорваться из-за травмы игрока — де Мон

Потенциальный переход Шлоттербека в «Реал» может сорваться из-за травмы игрока — де Мон
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Защитник сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек является одной из трансферных целей мадридского «Реала». «Сливочные» рассматривают вариант с выплатой отступных за футболиста в размере € 50–60 млн. Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мон на странице в социальной сети X.

Однако, как сообщает источник, травма лодыжки у 26-летнего игрока, полученная в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с Кот-д'Ивуаром (2:1), способна стать причиной срыва потенциального перехода.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Кот-д'Ивуар
0:1 Кессье – 30'     1:1 Ундав – 68'     2:1 Ундав – 90+4'    

После матча с Кот-д'Ивуаром главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман предположил, что у Шлоттербека повреждение медиальной коллатеральной связки в голеностопном суставе.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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