Потенциальный переход Шлоттербека в «Реал» может сорваться из-за травмы игрока — де Мон

Защитник сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек является одной из трансферных целей мадридского «Реала». «Сливочные» рассматривают вариант с выплатой отступных за футболиста в размере € 50–60 млн. Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мон на странице в социальной сети X.

Однако, как сообщает источник, травма лодыжки у 26-летнего игрока, полученная в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с Кот-д'Ивуаром (2:1), способна стать причиной срыва потенциального перехода.

После матча с Кот-д'Ивуаром главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман предположил, что у Шлоттербека повреждение медиальной коллатеральной связки в голеностопном суставе.

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