Защитник ЦСКА Рейс: счастлив, что Анчелотти вызывает игроков из РПЛ в сборную Бразилии

Защитник ЦСКА Матеус Рейс рассказал, что рад за футболистов «Зенита» Дугласа Сантоса и Луиса Энрике, которых главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти вызвал на чемпионат мира 2026 года. На текущий момент Сантос отыграл два полных матча на турнире. Энрике вышел на замену в игре 1-го тура группового этапа с Марокко (1:1).

«Я очень рад за Дугласа Сантоса и Луиса Энрике. Это очень важно для российского чемпионата, что Карло Анчелотти следит и вызывает игроков отсюда в сборную Бразилии. Конечно, я бы тоже хотел попасть в сборную. Буду прилагать все усилия ради этого. Но прежде всего я счастлив за Дугласа Сантоса и Луиса Энрике», — передает слова Рейса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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