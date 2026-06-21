Защитник ЦСКА Рейс назвал задачу команды на следующий сезон

Защитник ЦСКА Матеус Рейс рассказал о целях армейцев на предстоящий сезон.

«Отпуска было достаточно, чтобы зарядиться энергией и набираться сил. Наша задача — провести сезон лучше, чем предыдущий, и достичь наших целей. Я соскучился по всем партнёрам. Но пришло время готовиться к сезону — как семья, мы все вместе должны бороться за самые высокие места», — передаёт слова Рейса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В минувшем сезоне ЦСКА финишировал на пятом месте в турнирной таблице МИР Российской Премьер-Лиги, набрав 51 очко в 30 матчах. Команда завершила чемпионат без медалей и поменяла тренера по ходу сезона.