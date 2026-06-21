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«Он один из самых совершенных полузащитников в мире». Кроос заступился за Беллингема

«Он один из самых совершенных полузащитников в мире». Кроос заступился за Беллингема
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Бывший игрок мадридского «Реала» немецкий футболист Тони Кроос поддержал полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема, который в текущем сезоне подвергается резкой критике со стороны СМИ и болельщиков.

«Его первый год в Мадриде был сумасшедшим. Это меня очень удивило. Он один из самых совершенных полузащитников в мире. Я вижу в нём очень редкие и уникальные качества. Его способности и действия на поле действительно особенные», — приводит слова Крооса Goal.com.

Напомним, в матче сборной Англии с Хорватией (4:2) на ЧМ2-2026 Джуд Беллингем вывел английскую команду вперёд на 47-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'     4:2 Рашфорд – 85'    

Во 2-м туре группового этапа ЧМ английская национальная команда встретится с Ганой (23 июня), в 3-м — с Панамой (28 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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