«Он один из самых совершенных полузащитников в мире». Кроос заступился за Беллингема

Бывший игрок мадридского «Реала» немецкий футболист Тони Кроос поддержал полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема, который в текущем сезоне подвергается резкой критике со стороны СМИ и болельщиков.

«Его первый год в Мадриде был сумасшедшим. Это меня очень удивило. Он один из самых совершенных полузащитников в мире. Я вижу в нём очень редкие и уникальные качества. Его способности и действия на поле действительно особенные», — приводит слова Крооса Goal.com.

Напомним, в матче сборной Англии с Хорватией (4:2) на ЧМ2-2026 Джуд Беллингем вывел английскую команду вперёд на 47-й минуте.

Во 2-м туре группового этапа ЧМ английская национальная команда встретится с Ганой (23 июня), в 3-м — с Панамой (28 июня).