«Он один из самых совершенных полузащитников в мире». Кроос заступился за Беллингема
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Бывший игрок мадридского «Реала» немецкий футболист Тони Кроос поддержал полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема, который в текущем сезоне подвергается резкой критике со стороны СМИ и болельщиков.
«Его первый год в Мадриде был сумасшедшим. Это меня очень удивило. Он один из самых совершенных полузащитников в мире. Я вижу в нём очень редкие и уникальные качества. Его способности и действия на поле действительно особенные», — приводит слова Крооса Goal.com.
Напомним, в матче сборной Англии с Хорватией (4:2) на ЧМ2-2026 Джуд Беллингем вывел английскую команду вперёд на 47-й минуте.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12' 1:1 Батурина – 36' 2:1 Кейн – 42' 2:2 Муса – 45+5' 3:2 Беллингем – 47' 4:2 Рашфорд – 85'
Во 2-м туре группового этапа ЧМ английская национальная команда встретится с Ганой (23 июня), в 3-м — с Панамой (28 июня).
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