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Гарет Бэйл объяснил, почему считает, что Моуринью сможет добиться успеха в «Реале»

Гарет Бэйл объяснил, почему считает, что Моуринью сможет добиться успеха в «Реале»
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Бывший нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл оценил перспективы Жозе Моуринью на посту главного тренера «сливочных». Валлийский футболист играл под руководством португальского специалиста в «Тоттенхэме» в сезоне-2020/2021.

«Он может подстёгивать футболистов только для того, чтобы они выкладывались на максимум. Жозе пытается понять каждого игрока и сделать всё возможное, чтобы заставить их работать. Иногда это может быть упоминание в СМИ, а иногда — просто дружеское похлопывание по плечу.

Жозе работал в «Реале», он понимает динамику и знает, как всё устроено. Он разработает план, который поможет добиться результата», — приводит слова Бэйла The Athletic.

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