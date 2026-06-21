Колыванов: на ЧМ болею за сборную Португалии, но Роналду сыграл крайне неудачно

Известный экс-футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов рассказал, за кого и почему болеет на чемпионате мира – 2026.

«Болею за португальцев. Месси уже выиграл чемпионат мира, а Роналду — нет. Сборная Португалии интересная команда. Они умеют играть в хороший футбол. Но с Конго Криштиану сыграл крайне неудачно. Соперник играл с плотной обороной, их достаточно сложно было вскрыть. С Роналду очень плотно играют по два-три человека в штрафной площади.

За счёт него в сборной Португалии играют многие другие футболисты. Конго было неприятным соперником. Они физически хорошо готовы и очень здорово сыграли в обороне. Португальцы имели весомое преимущество, но конкретных моментов для взятия ворот не было», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Невероятные стадионы ЧМ-2026: