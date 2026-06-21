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«Я уже забыл». Салиба высказался о поражении в финале Лиги чемпионов

«Я уже забыл». Салиба высказался о поражении в финале Лиги чемпионов
Вильям Салиба
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Защитник сборной Франции Вильям Салиба рассказал, как пережил поражение от «Пари Сен‑Жермен» в финале Лиги чемпионов — 2025/2026 в составе «Арсенала». Футболист признал, что быстро переключиться помог стартующий чемпионат мира.

«Я уже забыл, надеюсь, в следующем году мы вернёмся сильнее. С пятью парнями из «ПСЖ» мы иногда болтаем за столом, подкалываем друг друга — всё по‑доброму. Было немного легче, потому что надо было скорее переключаться на чемпионат мира, который шёл сразу после. Хотя первые три‑четыре дня были трудными. Когда начнётся новый сезон, мы будем готовы», — приводит слова Салиба Le Parisien.

В финале Лиги чемпионов сезона‑2025/2026 «Арсенал» уступил «ПСЖ» в серии пенальти (4:3) после ничьей 1:1 в основное время. Сейчас Салиба находится в расположении сборной Франции на ЧМ‑2026. Французы стартовали на турнире с победы над Сенегалом (3:1). Следующий матч команда проведёт во 2-м туре группового этапа с командой Ирака.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 00:00 МСК
Франция
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