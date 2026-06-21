Бэйл рассказал, за счёт чего Анчелотти добивается успеха в клубах уровня «Реала»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл поделился мнением, почему итальянский тренер Карло Анчелотти способен добиваться успеха в топ-клубах. Помимо «сливочных», Анчелотти возглавлял «Милан», «Баварию», «Челси», «Ювентус», «ПСЖ».

«Карло — просто великолепный тренер. Он понимает психологию и давление, которое на оказывается [на футболистов]. Он выстраивает такие отношения с игроками, что они чувствуют, что он действительно о них заботится. Иногда футболисты не в форме, но Карло знает, как поддержать их и мотивировать.

В таком большом клубе, как «Реал» Мадрид, не нужно по-настоящему тренировать. Нужно управлять эго. Вот почему он так успешен в крупнейших клубах», — приводит слова Бэйла The Athletic.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: