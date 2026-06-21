Александр Тихонов: не думаю, что в истории футбола Месси стоит выше Пеле

Четырёхкратный олимпийский чемпион, советский биатлонист Александр Тихонов не считает, что в истории футбола нападающий сборной Аргентины Лионель Месси занимает более высокое место, чем экс-форвард сборной Бразилии Пеле. Пеле трижды становился чемпионом мира, Месси — один раз.

«Месси — футболист мирового уровня. Зарекомендовал себя во всех матчах, где выступал. На таких, как Месси, Пеле, Марадона, Эйсебио, заполнялись стадионы, чтобы их увидеть. Очень правильно поступили аргентинцы, что сделали ему статую. Тот же Марадона нарушал режим, но когда он ушёл из жизни, то в стране объявили национальный траур.

Не думаю, что в истории футбола Месси выше Пеле. Я видел на поле Пеле в 65-м году в «Лужниках». Сидел на скамейке, от меня в 25 метрах он забил такой гол, какой никому не снился. У него было столько индивидуальных качеств. Для меня Пеле — лучший», — приводит слова Тихонова «Советский спорт».

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