«Он невероятен». Райс восхищён речью Тухеля в перерыве матча Англии с Хорватией на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс поделился впечатлением, которое на него произвёл главный тренер команды Томас Тухель в перерыве матча с Хорватией (4:2) на чемпионате мира по футболу – 2026.

«Он дал нам совершенно другой взгляд на футбольный матч. Такое не часто услышишь в перерыве матча. Думаю, это то, чего нам не хватало. Как наставник и как стратег, он невероятен», — рассказал Райс в интервью ITV Football.

Ранее стало известно, что после окончания первого тайма в матче с Хорватией Тухель произнёс воодушевляющую речь в раздевалке, поскольку счёт был ничейным — 2:2. После перерыва Англия одержала победу со счетом 4:2.

В следующем матче группового этапа сборная Англии сыграет с командой Ганы 23 июня.