«Он невероятен». Райс восхищён речью Тухеля в перерыве матча Англии с Хорватией на ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Англии Деклан Райс поделился впечатлением, которое на него произвёл главный тренер команды Томас Тухель в перерыве матча с Хорватией (4:2) на чемпионате мира по футболу – 2026.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12' 1:1 Батурина – 36' 2:1 Кейн – 42' 2:2 Муса – 45+5' 3:2 Беллингем – 47' 4:2 Рашфорд – 85'
«Он дал нам совершенно другой взгляд на футбольный матч. Такое не часто услышишь в перерыве матча. Думаю, это то, чего нам не хватало. Как наставник и как стратег, он невероятен», — рассказал Райс в интервью ITV Football.
Ранее стало известно, что после окончания первого тайма в матче с Хорватией Тухель произнёс воодушевляющую речь в раздевалке, поскольку счёт был ничейным — 2:2. После перерыва Англия одержала победу со счетом 4:2.
В следующем матче группового этапа сборная Англии сыграет с командой Ганы 23 июня.
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