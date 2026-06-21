Ломбертс: я бы предпочёл видеть на ЧМ-2026 Россию, чем некоторые небольшие сборные

Бывший защитник «Зенита» и сборной Бельгии Николас Ломбертс поделился мнением о неучастии сборной России на чемпионате мира — 2026 года.

«Конечно, жаль не видеть Россию на чемпионате мира. Это выглядит непривычно. То же самое можно сказать и про Италию — одну из величайших футбольных стран мира. Если честно, я бы предпочёл видеть на чемпионате мира Россию или Италию, чем некоторые небольшие сборные. Хотя футбол иногда преподносит сюрпризы, как, например, Кабо-Верде, которые сумели отобрать очки у Испании.

Я надеюсь, что российский футбол скоро вернётся на международную арену. Но это зависит не от игроков и не от обычных людей. Всё зависит от решений ФИФА и мировых руководителей. Мы не можем на это повлиять, поэтому остаётся только надеяться, что возвращение произойдёт как можно скорее», — приводит слова Ломбертса Sport24.

Крупнейшая победа сборной России по футболу: