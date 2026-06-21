Матч Франция — Ирак на ЧМ-2026 находится под угрозой срыва из-за грозы — L’Équipe

Матч между сборными Франции и Ирака (23 июня) во 2-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года находится под угрозой срыва из-за грозы. Игра должна пройти на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии. Об этом сообщает L’Équipe.

Ожидается, что во время игры температура воздуха поднимется до +33°С. При этом периодами будут грозы и дождь. Из-за действующего протокола матч может быть прерван.

Во время клубного чемпионата мира, проходившего в США летом 2025 года, матч 1/8 финала между «Челси» и «Бенфикой» длился в общей сложности четыре часа 38 минут из-за перерыва примерно в два часа, вызванного грозой.

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