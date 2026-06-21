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«Кадис» предлагает трёхлетний контракт Кравцову, который близок к переходу в «Локомотив»

«Кадис» предлагает трёхлетний контракт Кравцову, который близок к переходу в «Локомотив»
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Испанский «Кадис» предлагает контракт на три года полузащитнику «Сочи» Кириллу Кравцову. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В испанском клубе видят полузащитника игроком стартового состава, однако Кравцов склоняется к переходу в «Локомотив».

Кравцов играет за «Сочи» с 2022 года. В минувшем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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