Защитник ЦСКА Жоао Виктор: к сожалению, Бразилия — не фаворит ЧМ-2026

Защитник ЦСКА Жоао Виктор высказался о перспективах сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года. Футболист признал, что сейчас команда не входит в число главных претендентов на титул.

«Поскольку у меня нет возможности принять участие в чемпионате мира, слежу за турниром по телевизору. Хотя мне не удаётся посмотреть все матчи, я, конечно, пристально наблюдаю за сборной Бразилии и за Францией. Это тоже очень сильная команда.

Сейчас у сборной Бразилии непростой период, но я очень сильно болею за них. К сожалению, фаворитом чемпионата мира команду назвать не могу. Да, у нас больше побед, чем у других стран, но сейчас такой этап, когда Бразилия не является фаворитом турнира», — сказал Жоао Виктор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сборная Бразилии выступает в группе C чемпионата мира 2026 года. Команда набрала четыре очка после двух туров: сыграла вничью с Марокко (1:1) и обыграла Гаити (3:0). Впереди у бразильцев игра с командой Шотландии. Жоао Виктор выступает за ЦСКА с 2025 года и провёл за клуб 19 матчей.