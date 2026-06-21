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Защитник ЦСКА Жоао Виктор: к сожалению, Бразилия — не фаворит ЧМ-2026

Защитник ЦСКА Жоао Виктор: к сожалению, Бразилия — не фаворит ЧМ-2026
Жоао Виктор
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Защитник ЦСКА Жоао Виктор высказался о перспективах сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года. Футболист признал, что сейчас команда не входит в число главных претендентов на титул.

«Поскольку у меня нет возможности принять участие в чемпионате мира, слежу за турниром по телевизору. Хотя мне не удаётся посмотреть все матчи, я, конечно, пристально наблюдаю за сборной Бразилии и за Францией. Это тоже очень сильная команда.

Сейчас у сборной Бразилии непростой период, но я очень сильно болею за них. К сожалению, фаворитом чемпионата мира команду назвать не могу. Да, у нас больше побед, чем у других стран, но сейчас такой этап, когда Бразилия не является фаворитом турнира», — сказал Жоао Виктор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сборная Бразилии выступает в группе C чемпионата мира 2026 года. Команда набрала четыре очка после двух туров: сыграла вничью с Марокко (1:1) и обыграла Гаити (3:0). Впереди у бразильцев игра с командой Шотландии. Жоао Виктор выступает за ЦСКА с 2025 года и провёл за клуб 19 матчей.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица Чемпионата Мира по футболу 2026
Календарь Чемпионата Мира по футболу 2026
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