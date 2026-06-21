AS: «Реал» не продаст Вальверде, основные кандидаты на уход — Тчуамени и Камавинга

Мадридский «Реал» планирует продать некоторых футболистов центра поля с целью проинвестировать грядущие трансферы. Главными кандидатами на уход из клуба являются полузащитники Орельен Тчуамени и Эдуарду Камавинга. Об этом сообщает AS.

По информации источника, «сливочные» не будут продавать полузащитника и капитана Федерико Вальверде, в том числе, несмотря на его драку с Тчуамени. В клубе считают, что уругвайский футболист сыграет ключевую роль в новом проекте «Реала».

Однако подчёркивается, что из-за ситуации с Тчуамени и недоверия к экс-тренеру команды Хаби Алонсо в некоторых моментах руководство испанского гранда стало внимательнее присматриваться к поведению Вальверде.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: