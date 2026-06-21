Экс-игрок «Реал Сосьедада» Хохлов: от Испании ждали большего на чемпионате мира — 2026

Бывший игрок «Реал Сосьедада» Дмитрий Хохлов поделился мнением о выступлении сборной Испании на чемпионате мира по футболу – 2026.

«На чемпионате мира есть матчи, где все ожидали других результатов. От Испании и Турции тоже ждали большего. Они преподнесли сюрприз в кавычках. Испанцы всегда играли на высоком уровне. Сейчас что-то не получилось. Не сказал бы, что что-то не так. Давайте посмотрим по ходу турнира на команду. По одной игре я бы не делал выводов», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Дмитрий Хохлов выступал за «Реал Сосьедад» с 2000 по 2003 год. За это время полузащитник принял участие в 111 матчах клуба, в которых забил 11 голов.