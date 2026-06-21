The Touchline: Анчелотти думает, что Неймар может заменить Рафинью уже в игре с Шотландией

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти хочет дать нападающему Неймару несколько минут в матче с Шотландией (25 июня) в 3-м туре группы C чемпионата мира — 2026, поскольку футболист готов к игре. Об этом сообщает аккаунт The Touchline на странице в социальной сети X.
По информации источника, Анчелотти считает, что Неймар способен заменить получившего травму Рафинью и взять на себя его роль на поле. Итальянский специалист сомневается, что 19-летний нападающий Райан лучше выполнит поставленную задачу на аналогичной позиции.
Ранее Анчелотти сообщил о возвращении Неймара к занятиям в общей группе в преддверии матча с Шотландией. Нападающий не принял участия в первых двух турах, поскольку восстанавливался после травмы икроножной мышцы.
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