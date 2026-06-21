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Яну Диоманду не хватило двух обводок, чтобы повторить рекорд Месси среди подростков на ЧМ

Яну Диоманду не хватило двух обводок, чтобы повторить рекорд Месси среди подростков на ЧМ
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19-летний нападающий сборной Кот-д'Ивуара Ян Диоманд успешно совершил восемь обводок в своих первых двух матчах группового этапа чемпионата мира — 2026.

Единственным подростком, которому удалось добиться большего числа обводок в первых двух матчах ЧМ в XXI веке, является аргентинец Лионель Месси. Он установил рекорд на чемпионате мира 2006 года в Германии, сделав 10 обводок.

Напомним, Диоманд был признан лучшим игроком в стартовом матче сборной Кот-д'Ивуара с Эквадором (1:0), совершив шесть передач в штрафную площадь соперника. Во 2-м туре команда Яна проиграла Германии со счётом 1:2. В 3-м туре группового этапа сборная Кот-д'Ивуара встретится с Кюрасао (25 июня).

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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