Кержаков назвал качества Месси, Мбаппе и Холанда при составлении идеального игрока ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кержаков собрал своего идеального футболиста чемпионата мира — 2026. Форвард выбрал игроков, выступающих на мировом первенстве, которые являются лучшими в таких качествах, как скорость, удар, дриблинг, игра головой и лидерские качества.

– Скорость?

– Мбаппе.

– Удар?

– Холанд.

– Дриблинг?

– Месси.

– Игра головой?

– Тоже Холанд.

– Лидерские качества?

– Месси, — сказал Кержаков в видео в телеграм-канале «Это футбол, брат!».

На текущий момент Месси с тремя голами является лучшим бомбардиром чемпионата мира 2026 года наряду с нападающими Джонатаном Дэвидом (Канада) и Денизом Ундавом (Германия).

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