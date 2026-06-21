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Кержаков назвал качества Месси, Мбаппе и Холанда при составлении идеального игрока ЧМ-2026

Кержаков назвал качества Месси, Мбаппе и Холанда при составлении идеального игрока ЧМ-2026
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Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кержаков собрал своего идеального футболиста чемпионата мира — 2026. Форвард выбрал игроков, выступающих на мировом первенстве, которые являются лучшими в таких качествах, как скорость, удар, дриблинг, игра головой и лидерские качества.

– Скорость?
– Мбаппе.

– Удар?
– Холанд.

– Дриблинг?
– Месси.

– Игра головой?
– Тоже Холанд.

– Лидерские качества?
– Месси, — сказал Кержаков в видео в телеграм-канале «Это футбол, брат!».

На текущий момент Месси с тремя голами является лучшим бомбардиром чемпионата мира 2026 года наряду с нападающими Джонатаном Дэвидом (Канада) и Денизом Ундавом (Германия).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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