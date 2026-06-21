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Ямаль: в будущем вижу себя «десяткой», а не вингером

Ямаль: в будущем вижу себя «десяткой», а не вингером
Ламин Ямаль
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Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль рассказал о своём видении дальнейшего развития карьеры. 18-летний футболист считает, что со временем сместится в центр поля, поскольку на фланге соперникам легче его опекать.

«Месси тоже опекали втроём. И единственное место, где тебя не могут атаковать втроём, это центр. Со временем буду играть там, потому что на фланге защищаться против меня очень легко», — приводит слова Ямаля El País.

Ямаль стал лучшим бомбардиром «Барселоны» в сезоне-2025/2026 с 24 голами и 17 голевыми передачами во всех турнирах. На чемпионате мира 2026 года он провёл один матч в группе H, в котором сборная Испании сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0). Второй матч испанцы сыграют 21 июня с Саудовской Аравией. Заключительную встречу группового этапа команда проведёт 27 июня со сборной Уругвая.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
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