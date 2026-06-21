Король и королева Нидерландов станцевали с игроками Кюрасао после ничьей на ЧМ-2026

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима посетили раздевалку сборной Кюрасао и станцевали вместе с футболистами после ничьей с Эквадором (0:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026. Видео опубликовала пресс-служба национальной команды в соцсети Х.

Королевская пара прибыла в Канзас-Сити на игру Кюрасао после поддержки Нидерландов в матче со Швецией (5:1) в Хьюстоне.

По итогам встречи с Эквадором сборная Кюрасао набрала своё первое в истории очко на ЧМ.

Кюрасао является автономным государственным образованием в составе Королевства Нидерландов, поэтому король и королева европейской страны также считаются главами государства для острова.