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Король и королева Нидерландов станцевали с игроками Кюрасао после ничьей на ЧМ-2026

Король и королева Нидерландов станцевали с игроками Кюрасао после ничьей на ЧМ-2026
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Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима посетили раздевалку сборной Кюрасао и станцевали вместе с футболистами после ничьей с Эквадором (0:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026. Видео опубликовала пресс-служба национальной команды в соцсети Х.

Королевская пара прибыла в Канзас-Сити на игру Кюрасао после поддержки Нидерландов в матче со Швецией (5:1) в Хьюстоне.

По итогам встречи с Эквадором сборная Кюрасао набрала своё первое в истории очко на ЧМ.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Эквадор
Окончен
0 : 0
Кюрасао

Кюрасао является автономным государственным образованием в составе Королевства Нидерландов, поэтому король и королева европейской страны также считаются главами государства для острова.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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