«Зенит» запросил € 40 млн у «Наполи» за переход Луиса Энрике — Sport Mediaset

«Наполи» сделал запрос относительно нападающего «Зенита» Луиса Энрике. Санкт-петербургский клуб оценил возможный трансфер бразильского футболиста в € 40 млн. Об этом сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, в неаполитанской команде посчитали указанную цену завышенной, однако не отказываются от интереса к 25-летнему вингеру и стремятся договориться о снижении стоимости.

Энрике перешёл в «Зенит» в январе 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, сине-бело-голубые заплатили € 33 млн за переход нападающего. В минувшем сезоне Энрике принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года.

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