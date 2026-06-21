Олисе: люблю, когда футбол красив

Вингер «Баварии» и сборной Франции Майкл Олисе рассказал о своём отношении к игре и о том, что ценит в футболе превыше всего. 24-летний футболист признался, что на поле ему важна эстетика, именно она во многом определяет его действия.

«Люблю, когда футбол красив», — приводит слова Олисе L'Équipe.

Француз отметил, что удовольствие от игры напрямую связано с тем, как именно команда добивается результата, и подчеркнул, что старается выстраивать собственный стиль, исходя из этих принципов.

В сезоне-2025/2026 Олисе провёл за «Баварию» 57 матчей, забил 25 голов и отдал 28 результативных передач. Он выиграл Бундеслигу и Кубок Германии, а также был признан лучшим футболистом чемпионата Германии. Французы стартовали на турнире с победы над Сенегалом (3:1). Следующий матч команда проведёт во 2-м туре группового этапа с командой Ирака.