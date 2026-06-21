В сборной Франции впечатлены самоотдачей Мбаппе на тренировках и фокусом на ЧМ — RMC Sport

В сборной Франции отмечают «непоколебимую самоотдачу» нападающего и капитана «трёхцветных» Килиана Мбаппе как на поле, так и за его пределами. В национальной команде впечатлены тем, как 27-летний форвард сконцентрирован на чемпионате мира — 2026. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, на тренировках Мбаппе не снижает требований к себе даже при выполнении базовых упражнений. Наблюдающие за ним в ежедневном режиме отмечают установленные нападающим высокие стандарты.

«Чувствуется, чего он хочет. Это его турнир», — цитирует RMC Sport одного из членов команды.

В 1-м туре группы I сборная Франции победила Сенегал со счётом 3:1, а Мбаппе оформил дубль.

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