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В сборной Франции впечатлены самоотдачей Мбаппе на тренировках и фокусом на ЧМ — RMC Sport

В сборной Франции впечатлены самоотдачей Мбаппе на тренировках и фокусом на ЧМ — RMC Sport
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В сборной Франции отмечают «непоколебимую самоотдачу» нападающего и капитана «трёхцветных» Килиана Мбаппе как на поле, так и за его пределами. В национальной команде впечатлены тем, как 27-летний форвард сконцентрирован на чемпионате мира — 2026. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, на тренировках Мбаппе не снижает требований к себе даже при выполнении базовых упражнений. Наблюдающие за ним в ежедневном режиме отмечают установленные нападающим высокие стандарты.

«Чувствуется, чего он хочет. Это его турнир», — цитирует RMC Sport одного из членов команды.

В 1-м туре группы I сборная Франции победила Сенегал со счётом 3:1, а Мбаппе оформил дубль.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 1
Сенегал
1:0 Мбаппе – 66'     2:0 Баркола – 82'     2:1 Мбайе – 90+5'     3:1 Мбаппе – 90+6'    
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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