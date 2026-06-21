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Жоао Виктор: Неймар заслужил быть на ЧМ даже с травмой — мы сравниваем его с Пеле

Жоао Виктор: Неймар заслужил быть на ЧМ даже с травмой — мы сравниваем его с Пеле
Жоао Виктор
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Защитник ЦСКА Жоао Виктор высказался о решении главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти включить Неймара в заявку на чемпионат мира — 2026, несмотря на повреждение.

«Безусловно, Неймар заслуживает место в сборной Бразилии. У него невероятные показатели в национальной команде — мы даже сравниваем его с великим Пеле. Даже несмотря на небольшое повреждение, Неймар заслужил вызов на чемпионат мира, ведь он очень много сделал для нашей сборной», — сказал Жоао Виктор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

34-летний Неймар был включён в окончательную заявку сборной Бразилии, несмотря на травму. Нападающий «Сантоса» провёл за национальную команду 128 матчей и забил 79 голов. В минувшем клубном сезоне он отличился шесть раз в 15 матчах.

Сборная Бразилии выступает в группе C чемпионата мира 2026 года. Команда набрала четыре очка после двух туров: сыграла вничью с Марокко (1:1) и обыграла Гаити (3:0). Следующий матч бразильцы проведут 24 июня с Шотландией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица Чемпионата Мира по футболу 2026
Календарь Чемпионата Мира по футболу 2026
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