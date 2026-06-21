Лукин раскрыл, что сказал Файзуллаеву после его гола за сборную Узбекистана на ЧМ-2026

Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал об общении с экс-полузащитником красно-синих Аббосбеком Файзуллаевым, забившим первый гол сборной Узбекистана на чемпионатах мира. Файзуллаев поразил ворота Колумбии (1:3) на 60-й минуте матча группового этапа мирового первенства — 2026.

«Конечно, поддерживаем Аббосика, очень рад, что он забил. Это первый гол сборной Узбекистана на чемпионате мира. Списались с ним, он отправил видео, где сидит такой довольный и радостный. Сказал ему не расслабляться, потому что впереди важные матчи. А то зазнался уже, шутка. Он такой работяга, хороший парень, это ему не грозит», — приводит слова Лукина ТАСС.

Ранее вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев пошутил, что гол на чемпионате мира стал для Файзуллаева самым трудным в карьере. «Да, не из простых. У него же рост «1 метр 12 см», поэтому для него допрыгнуть до этого мяча было непросто (улыбается). Поздравляем его».

Файзуллаев стал самым низкорослым игроком (167 см) в XXI веке, забившим головой на чемпионате мира.

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