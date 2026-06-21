Бельгия — Иран: онлайн-трансляция матча ЧМ по футболу — 2026 начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 21 июня, состоится матч 2-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бельгии и Ирана. Игра пройдёт на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, США. В качестве главного арбитра выступит Дарио Эррера (Андакольо, Аргентина). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 1-го тура у всех участников группы G по одному набранному очку в активе.

В 3-м туре сборная Бельгии встретится с национальной командой Новой Зеландии (27 июня), а Иран в 3-м туре сыграет с Египтом (также 27 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.